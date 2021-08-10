Украинская телеведущая и актриса Василиса Фролова отдыхает на турецком побережье с любимым и 5-месячным сыном Родионом. Звезда уже успела похвастаться подтянутой фигурой в купальнике, а теперь показала, как знакомила малыша с морем. Яркими фото с совместного с сынишкой заплыва она опубликовала в Instagram. Василиса отражена в белом купальнике и такого же цвета кепке, на маленького Родиона она тоже надела милую кепочку. 43-летняя ведущая стоит по плечи в воде, держа на вытянутых руках ребенка. При этом на лице крохи Родиона можно разглядеть целую гамму эмоций — он явно удивлен и недоволен новой обстановкой. "Слишком много событий в один день в этой уже 5-месячной человека. Первые зубы, первое море", — подписала кадры Фролова.

Василиса Фролова показала эмоции сыночка от первого купания в море (фото: instagram.com/vasyafrolova) Фолловеры отметили серьезный взгляд малыша и оставили растроганы комментарии. Какая у малыша невероятная мимика Директор молочной фермы. Суровый пирожок Серьезный какой у вас малыш Какие вы молодцы Какой взгляд !!! Покоритель сердец Ваш сын — это прелесть Взгляд серьезный Какие же вы класнючий, здоровья вам! Ну, оччень серьезный человек. Боже, какой он у Вас хорошенький Позже звездная мама выложила еще одно фото, на котором она лежит на кожаном кресле-шезлонге в белых джинсах и футболке, а сын в забавном костюме лежит на ней.

Василиса Фролова рассказала об отдыхе с маленьким ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova) Василиса отметила, что в отдыхе в ребенком главное — поменьше переживать и беспокоиться. "Мои выводы после первого отдыха с ребенком: возможно все, главное настроить внутренний дзен. Тревоги и беспокойство — угроза от мамы, а не от младенца. Пообщавшись с матерью пятерых, не признает нянь, которая спокойна как удав, усвоила главное: не вы отдыхаете с детьми, а дети с вами. Конечно, это сложно, но я знаю, что дальше легче и интереснее. и еще, этот отдых мы объединили со съемками, поэтому уже совсем скоро представим вам совершенно новый проект ", — поделилась знаменитость. Напомним, ранее Василиса Фролова в одном белье показала подросшего сына.