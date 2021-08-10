В Кривом Роге семейная пара пенсионеров свела счеты с жизнью и выпрыгнула из окна, держась за руки. Они оставили предсмертную записку. Детали трагедии рассказали в издании "Первый городской" со ссылкой на источники в полиции Кривого Рога. Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа, в Ингулецком районе Кривого Рога. По улице Неделина пожилая пара совершила двойное самоубийство и выпрыгнула из окна собственной квартиры на четвертом этаже. 84-летний мужчина и его 83-летняя жена погибли на месте от полученных травм. Тела погибших обнаружила соседка и позвонила в полицию. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили предсмертную записку, где муж и жена просят никого не винить в своей смерти. Соседи сообщили, что пенсионеры были известные в городе и их обитатели уважали. 84-летний мужчина был учителем с многолетним стажем в одной из школ жилмассива Ингулец, а его 83-летняя жена была известным врачом в Кривом Роге. Полиция открыла по данному факту уголовное производство по ч.1 ст. 115 с пометкой "самоубийство". Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится расследование, и следователи пытаются установить причины такого отчаянного шага. На данный момент нет информации о родственниках и детей пенсионеров, также неизвестно, были ли у них какие-либо неизлечимые заболевания. Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе отец довел сына до крайнего истощения. А также рассказывали о том, что известный художник Александр Ройтбурд умер.