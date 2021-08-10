Хасидов впустят в Украину для паломничества в Умани. Министерство охраны и здоровья уже утвердило противоэпидемические требования. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс служба МОЗ.

"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются — особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", — заявил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Игорь Кузин.

Отметим, что праздник ожидается в начале сентября. Согласно постановлению о противоэпидемических мероприятий: перевозчики верующих обязаны провести температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих; участников и работников не допускают к перевозке в случае обнаружения в них субфебрильной температуры, или же признаков респираторных заболеваний; верующие обязаны надевать средства индивидуальной защиты в местах паломничества, или скопления большого количества лиц;

Чтобы уменьшить риски инфицирования, МЗ Украины привлекло к сотрудничеству представителей общества Красного Креста. Также в Умань было выделено около 50 000 экспресс-тестов, 19000 антисептиков и 190000 масок.