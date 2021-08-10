Появились новые подробности гибели 9-летнего мальчика в аквапарке Happy Day в Днепре.

Так, в комментарии изданию «Наше місто» местная жительница Инесса рассказала, что ребенок был с проблемами со здоровьем и не умел плавать:

«С ним был его дядя или знакомый матери, и он запрещал ему лезть в воду (так как это было возле взрослого бассейна). Потом появилась мама этого малыша, которая точно также запрещала лезть в воду. Но это же ребенок! Видно было, что ему очень хотелось».

Женщина говорит, мальчик уличил момент, когда взрослые отошли, и прыгнул в воду. В течение 40 секунд он всплыл спиной кверху. Инструктор аквапарка прыгнул в воду и вытащил его, но ребенок уже был с синим лицом.

Ему начали делать сердечно-легочную реанимацию, вызвали скорую. В итоге реанимация длилась минут 40, но спасти его не удалось. Инесса предполагает, что ребенок ударился головой или сломал шейный отдел позвоночника, так как он умер моментально.

Напомним, ранее очевидцы утверждали, что взрослые, которые были с мальчиком, были пьяными.

Как сообщалось ранее, американец умер через неделю после отдыха в аквапарке. Причиной стал паразит Неглерия Фоулера, которого мужчина подхватил во время купания.