В курортном Бердянске нашествие комаров привела к тому, что и местные жители, и отдыхающие перестали выходить на улицу после 9 вечера. Власти уже придумала, как справиться с нашествием насекомых, по сути устроили "комендантский час" людям. Об этом говорится в сюжете "ТРК Юг" на YouTube. Как пояснил депутат городского совета Бердянска Олег Бойко, количество комаров в городе привела к тому, что люди после 9 вечера просто ложатся спать и закрывают все окна. В вечернее время в Бердянске из-за насекомых просто невозможно выйти на улицу. "9:00 вечера, но ни одного человека на улице. Сегодня такая реальность. Люди спят, потому что на улице находиться невозможно, поскольку большое количество комаров. Таким образом мы приняли решение обработать территорию", — отметил Бойко. По словам депутата, от нашествия комаров будут избавляться с помощью распыления специальных химических средств. Сначала обрабатывать территории возле детских садов, а потом начнут освобождать от насекомых и жилые районы города. Стоит отметить, что средства на обработку города от насекомых были выделены еще весной. Однако до конца лета соответствующие службы так и не начали кампанию по избавлению от насекомых. Местные депутаты объединились и в начале августа решили приобрести самостоятельно необходимую аппаратуру, чтобы избавиться от комаров. Местные жители Бердянска говорят, что проблема с комарами является не только по вечерам, но и днем. И центр города, среди бела дня, комары ведут активный приступ. Такого кошмара за всю свою жизнь не могу вспомнить! В тайге не была, но по документальным фильмам создается впечатление, что живем не в курортном городе, а действительно в тайге. А центр? Комаров ужас днем — множество! Нет силы. Напомним, ранее мы писали о том, что туристы в Бердянске показали на видео нашествия комаров. А также рассказывали о том, что медузы в Бердянске не дают даже зайти в море, нужен гидрокостюм.