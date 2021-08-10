В Черкасской области полиция задержала жителя села Глушки, который в ночь на 8 августа сорвал и сжег флаг Украины. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области. По данным следствия, в ночь на 8 августа житель села Глушки 2002 года рождения отдыхал с компанией в селе Петрушки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек сорвал Государственный Флаг Украины из административного здания, бросил его на землю и поджог. Полиция задержала мужчину. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК Украины. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фото: флаг Украины сорвал и сжег житель села в Черкасской области (ch.npu.gov.ua)