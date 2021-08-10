Во вторник, 10 августа, правительство Грузии приняло решение усилить карантин на территории страны. Поскольку в Грузии увеличивается число новых случаев коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии. Так, в стране запретили работу ночных клубов на открытом воздухе и в помещениях. Соблюдение ограничений, касающихся ночных клубов, будут строго контролировать. Кроме того, в Грузии запрещены поминки, свадьбы, юбилеи и другие социальные мероприятия. Заведения общественного питания должны быть закрыты с полуночи до 5: 00. "Владельцы заведений общественного питания или ритуальных залов за проведение такого мероприятия будут оштрафованы на 10 000 лари (86,7 тысячи гривен, — ред.), А в случае повторения нарушения соответствующий объект будет закрыт", — говорится в сообщении. Напомним, в стране за минувшие сутки обнаружили более 5000 новых случаев COVID, что является самым высоким суточный показатель в Грузии с начала пандемии. Кроме того, с сегодняшнего дня в Грузии начала действовать требование о ношении масок на улице.