В Киеве дети ромской национальности остановили поезд и начали бросать в него камни.

Как сообщает Telegram-канал «Київ Оперативний», все произошло в районе между Борщаговкой и станцией метро Берестейская:

«Лица цыганской национальности остановили пассажирский поезд, подложив на пути дерево. Как только поезд остановился — они начали бросать камни в окна».

Недавно мэру Ровно Александру Третяку пришлось извиняться за свои грубые высказывания о намерении «упаковать» всех ромов в автобус и вывезти в Закарпатье.

В Ужгороде произошел серьезный пожар в лагере цыган в микрорайоне Шахта.