Военно-воздушные силы США заказали у компании Hermeus Corporation разработку первого гиперзвукового самолета. Объем инвестиции в проект составляет 60 млн долларов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

Согласно проекту, Hermeus Corporation должна разработать самолет, скорость которого превышает звуковую в пять раз. Транспорт преодолевать расстояние от Нью-Йорка до Парижа всего за полтора часа.

Meet Quarterhorse pic.twitter.com/3l8GcmFBJk — Hermeus (@hermeuscorp) August 5, 2021

Как отметил генерал ВВС США Джейсон Линде, самолет планируют использовать во время авиаперелетов должностных лиц страны. Также рассматривается возможность модификации транспорта для его использования во время разведки и наблюдений.

Отметим, что контракт рассчитан на три года, а первый гиперзвуковой самолет будет беспилотным, чтобы избежать риска управления им.

The future of hypersonic flight from @MorganLBrennan on @thenewsoncnbc pic.twitter.com/uuttzWoHIt — Hermeus (@hermeuscorp) August 6, 2021