Поломка кислородной системы в COVID-больнице Владикавказа стала причиной гибели девяти пациентов.
Об этом сообщает Интерфакс.
Издание отмечает, что пациенты, которых не удалось спасти, на момент поломки находились в тяжелом состоянии.
Информированный источник сообщил агентству, что причиной гибели пациентов стала неисправность изношенного кислородного оборудования:
«Люди погибли из-за остановки подачи кислорода, произошедшей вследствие разгерметизации изношенной подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации».
Как сообщалось ранее, в Украине будут награждать семейных врачей для активного привлечения пациентов к процессу вакцинации от COVID-19.
Известные инфекционисты выступили против массовой вакцинации людей, которые уже переболели COVID-19.