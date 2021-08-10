Поломка кислородной системы в COVID-больнице Владикавказа стала причиной гибели девяти пациентов.

Об этом сообщает Интерфакс.

Издание отмечает, что пациенты, которых не удалось спасти, на момент поломки находились в тяжелом состоянии.

Информированный источник сообщил агентству, что причиной гибели пациентов стала неисправность изношенного кислородного оборудования:

«Люди погибли из-за остановки подачи кислорода, произошедшей вследствие разгерметизации изношенной подземной магистрали, ведущей от кислородной станции к реанимации».

Как сообщалось ранее, в Украине будут награждать семейных врачей для активного привлечения пациентов к процессу вакцинации от COVID-19.

Известные инфекционисты выступили против массовой вакцинации людей, которые уже переболели COVID-19.