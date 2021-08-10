Власти Туркменистана стали использовать в борьбе с VPN-сервисами Коран. От жителей страны требуют дать присягу на священной для мусульман книге о том, что они не будут пользоваться услугами, которые позволяют обходить ограничения в сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатлык". Как рассказала изданию одна из местных жительниц, в прошлом году она решила провести домой интернет. Для этого ей пришлось записаться в очередь. Когда она подошла, то для получения услуги женщине пришлось подписать множество документов. "А теперь у меня требуют, чтобы я поклялась на Коране, что не буду пользоваться VPN-услугами", — добавила она. По ее словам, в стране без VPN-сервисов никакие сайты не открываются. "Даже не знаю, что делать", — пожаловалась женщина. Издание отмечает, что туркменские власти для ограничения доступа к Интернету жителей страны прибегала к различным способам. Например, ограничивали скорость, заблокировали социальные сети и даже сотрудничали с иностранными технологическими компаниями для слежения за своими гражданами.