Погода в Украине в ближайшее время будет сухая, солнечная, и в большинстве областей — жаркая. Высокие температуры вернутся почти во все регионы страны, немного прохладнее будет только в западных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В среду, 11 августа, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Умеренно жарко будет только на западе, в других регионах ожидается жара.

«Среда в Украине будет преимущественно солнечной и теплой. Жара — на Востоке и Юге. Свежее — в Карпатах. 11 августа в большинстве областей Украины ожидается 27 32 градуса, в западных областях 23 28 градусов. На востоке, юге 28 34 градуса. Горячий антициклон вытеснит осадки из Украины, разве что на Прикарпатье, в Крыму, Запорожье и в восточной части возможны отдельные кратковременные дожди с грозами», — рассказала синоптик. Погода в Киеве

В столице Наталья Диденко прогнозирует сухую и солнечную погоду, температура воздуха будет умеренно высокой.

«В Киеве в среду сухо, солнечно и умеренно жарко, +28 +30 градусов», — отметила Диденко.

По картам синоптиков видно, что до конца недели в Киеве погода будет комфортная — сухая и не сильно жаркая. На выходных возможно повышение температуры, а в воскресенье возможна гроза. На следующей неделе в столице ожидаются дожди и грозы.