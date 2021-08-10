Погода в Украине в ближайшие дни принесет дожди, а местами — и грозы. Все из атмосферный фронт, который приблизится во вторник, 10 августа.

Но не все так просто.

Какой будет погода в ближайшие дни в Украине, когда ждать летних дождей, и будет снова жарко — рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, показав новые карты.Какой будет погода в Украине

По словам синоптика, шанс на дожди, судя по ближайшей синоптической перспективы, есть только во вторник.

«Кратковременные грозовые дожди 10 августа из деятельности атмосферного фронта и, так называемой, линии восхождения, вдоль которой сходятся ветры разных направлений и возрастает вероятность дождя, выпадать неравномерно», — пишет Диденко.

Карта погоды на 10 августа (facebook.com/tala.didenko)

Только северо-западная часть Украины удержится от осадков.

«Кто отдыхает на Шацких озерах — тому будет ясно и сухо», — шутит синоптик.

Карта погоды на 10 августа (facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха в Украине существенно на неделе не будет меняться.

Так, в течение 10 августа свежим останется запад Украины — 23 … 27 градусов, на юге и востоке будет преобладать жара 28 … 33. На остальной территории ожидается 26 … 30 градусов.

В Киеве 10 августа местами возможен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет достигать 28 … 30 градусов.

По словам Диденко, неделю вообще окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональная, поэтому серьезных осадков ожидать не стоит.

«Ближайшие выходные, 14 августа (Маковея) и 15 августа, обещают в Украине замечательную погоду — солнышко, белые облака, комфортную температура воздуха, не выше 24 … 30 градусов», — прогнозирует синоптик.

«Хотя и сегодня понедельник — говорят, тяжелый день — поэтому будем выравнивать балласт, гармонизировать настроение и рабочий душевное состояние планами и мечтами на ближайший уик-энд. Так, напоминаю, летних выходных осталось раз-два-три. Буквально», — резюмировала Наталья .

Напомним, недавно «снежный» град под Одессой переполошил украинский.

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