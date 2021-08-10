Наблюдательный совет "Укрзализныци" на внеочередном заседании 7-8 августа решила удовлетворить заявление Ивана Юрика по освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления. Он освободится с даты назначения нового временно исполняющего обязанности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Как отмечается в сообщении, наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров Украины удовлетворить заявление Юрика и принять соответствующее решение. В то же время Юрик продолжать выполнение своих обязанностей на посту члена правления, ответственного за финансы. Кроме того, наблюдательный совет УЗ решила рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камишина новым временно исполняющим обязанности председателя правления на период до 31 декабря 2021 или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того что наступит раньше. Процесс избрания постоянного председателя правления продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должно быть завершено уже на этой неделе, говорится в сообщении. Напомним, в марте Кабинет министров возложил обязанности председателя правления "Укрзализныци" на Ивана Юрика.