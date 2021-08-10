В Черновицкой области водитель маршрутки Горбовцы – Глубокая отказался бесплатно везти ветерана АТО/ООС, и устроил скандал.

За ветерана заступилась одна из пассажирок этой маршрутки Корнелия Василаш. Именно она в Facebook описала всю историю.

По ее словам, водитель не дал зайти в автобус парню с удостоверением участника боевых действий.

«Я его позвала в автобус, в то время дочь моей знакомой подала водителю 20 гривен, чтобы оплатить проезд участника АТО, водитель взял деньги. Я начала говорить, что те, кто воевал могут ездить бесплатно, на что водитель ответил, что его туда не посылал», — пишет Василаш.

Затем водитель стал выгонять уже и ее:

«Водитель пообещал, что больше моей ноги не будет в этом автобусе. Я не вышла, доехала до конца и знаете, что сделал водитель: отменил обеденный рейс в село, а это последний рейс и людям пришлось добираться попутным транспортом в село. По его словам, это моя вина, потому что заступилась за участника АТО».

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой проживание на неподконтрольной территории Донбасса людей, которые при этом не любят Украину. Он рекомендовал им переезжать непосредственно в Россию.

Зеленский также заявлял, что оккупированные Российской Федерацией Крым, Донецкая и Луганская области скоро вернутся в состав Украины, добавив, страна-агрессор никогда не будет любить эти земли так, как украинцы.