Ким Кардашьян запостила целую серию фото с детьми, а также сестрой Хлое. Кадры сделаны на семейном отдыхе и передают атмосферу радости и веселья. Фото были опубликованы в insta-блоге Ким и собрали массу положительных реакций от фанатов. Особенно растрогали послидовувачив снимки с дочерьми, заметно подросли. На снимке Ким позирует в кинотеатре, занимая девочек, разместились по обе руки от мамы. Они одеты в серебристо-синие костюмы. Норт, которая обожает эксперименты со стилем, сделала себе мелкие африканские косы, а также слегка накрасила брови и глаза. Младшей Чикаго волос собрали в высокую прическу. Сама Ким предстала в образе, словно списанном с блокбастера о wonderwoman. Черный комбинезон с перчатками, коса в духе Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли, узкие очки … Все трое выглядят мило и невероятно стильно. Поклонники не смогли не отметить, как выросли девочки и какими красивыми они становятся с возрастом.

Ким Кардашян с детьми и сестрой (фото: instagram.com/kimkardashian) Очередной рекорд: Рианна стала миллиардершей и самой богатой женщиной в музыкальной идустрии Напоминаем, Ким Кардашьян воспитывает четырех детей, появившихся на свет в браке с Канье Уэстом. Страших — Норт и Сэйнта — звездная дива родила сама, а младших — Чикаго и Псалма — родила паре суррогатная мать. Сейчас все они живут с мамой, а Канье Уэст может посещать их в любой момент. Пара достигла согласия в вопросе воспитания детей, даже несмотря на непростой развод. Также мы писали, что младшая сестра Кайли показала горячие фото топлесс.