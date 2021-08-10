В Украине зафиксирован 781 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), Полтавской (35) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 335 человек, умерли — 24, выздоровели — 1390 человек.

Как сообщалось ранее, в Украине будут награждать семейных врачей для активного привлечения пациентов к процессу вакцинации от COVID-19.

Как сообщалось ранее, известные инфекционисты выступили против массовой вакцинации людей, которые уже переболели COVID-19.

Ранее главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что вакцинироваться от COVID-19 нужно всем, даже тем, кто уже переболел. В этом случае нужно соблюсти определенные рекомендации.