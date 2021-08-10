В Запорожской области правоохранители задержали начальника Главного управления Держпродспоживслужбы. Он требовал от подчиненного деньги, считая, что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник мотивировал свое требование тем, что законодательство запрещает использовать гражданам с/х технику без регистрации в Держпродспоживслужби, поэтому все фермеры области должны платить дань.

Так, должностное лицо было задержано во время получения очередной части денег от подчиненного в сумме 8000 250 долларов.

Известно, что при задержании он пытался выбросить деньги, но правоохранители зафиксировали эту попытку.

Отмечено, что ранее работники ГБР задокументировали получение должностным еще 3 тысяч долларов.

Проводятся первоочередные следственные действия, в томе числе обыски по месту жительства и месту работы задержанного.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.