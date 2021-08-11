12 августа отмечается Международный день молодежи, а у мусульман продолжается Курбан-Байрам.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала все значимые праздники сей день.Международный день молодежи

International Youth Day был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Впервые Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000. Цель праздника — напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира.

Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей — около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Один из 10 детей находится в зоне конфликта, более полумиллиарда в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу. Ежедневно около 30 тыс. Детей умирают от нищеты.

Каждый год мероприятия, посвященные Дню молодежи проходят под определенным девизом. В разные годы темами праздника были: «Деятельность молодежи по вопросам устойчивого развития», «Молодежь в обществе, основанном на взаимодействии поколений», «Совместная борьба с бедностью», «Молодежь и изменение климата», «Миграция молодежи». Дни Ат-Ташрик

Продолжение праздника жертвоприношения Курбан-Байрам — отмечаются с 11-го по 13-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа.

Напомним, 8 августа, отмечается Международный день офтальмологии, Международный день альпинизма, Всемирный день кошек, а также День войск связи Украины.

А 9 августа отмечали День памяти великомученика и целителя Пантелеимона, Всемирный день книголюбов, а в Японии почтили память жертв атомного удара в Нагасаки.