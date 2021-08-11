Группа ученых департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения Мейлмана в Колумбийском университете выяснили, что штамм коронавируса «йота» (также известен как B.1.526), способен увеличить летальность до 82%.

Как говорится в препринте исследования, которое опубликовано на medrxiv, новый штамм был обнаружен в Нью-Йорке. Он классифицируется Всемирной организацией здравоохранения и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США как «вариант интереса».

Так, к примеру, ученые установили, что скорость передачи нового штамма на 15-25% выше, чем у предыдущих вариантов. «Йота» смогла обойти иммунитет до 10% раннее инфицированных людей. Также новый штамм увеличил летальность среди взрослых людей:

на 46% среди 45-64-летних,

на 82% среди 65-74-летних,

на 62% среди людей старше 75 лет.

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