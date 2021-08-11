Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 66,3 млрд гривен. В то же время, за июнь 2021 года долги сократились на 2,5 млрд гривен.

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Согласно данным статистического ведомства, задолженность украинцев по состоянию на конец июня составили:

За поставку и распределение природного газа — 24,7 млрд гривен,

За поставку тепловой энергии и горячей воды — 21,5 млрд гривен,

За централизованное водоснабжение и водоотвод — 6,4 млрд гривен,

За управление многоквартирным домом — 5,5 млрд гривен,

За обращение с бытовыми отходами — 1,2 млрд гривен,

За поставки и распределение электрической энергии — 7,1 млрд гривен.



Как мы уже рассказывали ранее, правительство снижает тарифы на электроэнергию: тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт-ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн).

А также, с банковских счетов украинцев начнут автоматически снимать деньги для оплаты их долгов за коммуналку и штрафы.