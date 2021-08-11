В июле киевляне, несмотря на действие карантина в Украине, начали получать квитанции со штрафными санкциями — в них появились две графы — «инфляционная составляющая долга» и «3% годовых».

Как сообщала ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА, коммунальщики нашли способ обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги в период карантина. При этом эксперты отмечают, начислять штрафы и пеню за просрочку по коммунальным платежам коммунальщики не имеют права до сих пор.

Адвокат Денис Головин в комментарии «Фактам» говорит, что коммунальщики не должны делать такие начисления, поскольку применение статьи 625 Гражданского кодекса Украины — прерогатива суда. Поэтому такие начисления являются неправомерными.

Так, при наличии долга предприятие, предоставляющее услуги, вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности. Тако предприятие имеет право привлечь потребителя к гражданской ответственности, определенной статьей 625 Гражданского кодекса Украины, а именно — взыскать инфляционные начисления на сумму долга за нарушение должником денежного обязательства и 3% годовых от просроченной суммы.

Указанные начисления осуществляются отдельно за каждый период, в течение которого действовал соответствующий индекс инфляции, а полученные таким образом результаты суммируются за все время просрочки выполнения денежного обязательства.

Размер долга с учетом индекса инфляции определяется исходя из суммы долга, существовавшей на последний день месяца, в котором платеж должен быть осуществлен, умноженной на индекс инфляции, определенный Государственной службой статистики Украины, за период просрочки, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором должен быть осуществлен платеж, и за любой месяц, в котором была инфляция. При этом в расчет должны включаться и периоды, когда индекс инфляции был меньше единицы. То есть была дефляция.

Кроме того, применение положений части второй статьи 625 ГК Украины к спорным правоотношениям также согласуется с закрепленными в пункте 3 части первой статьи 161 Гражданского процессуального кодекса Украины нормами, согласно которым одним из требований, по которым может быть выдан судебный приказ, является требование о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги с учетом индекса инфляции и 3% годовых, начисленных на сумму задолженности.

В случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг и взыскания задолженности через суд сумма к оплате может оказаться значительно больше, чем если вовремя вносить платежи.

Одновременно с этим, как известно, 1 июля 2020 года президент подписал закон о недопущении начисления штрафов по кредитам или займам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины COVID-19. Изменения направлены на недопущение начисления штрафов и пени по кредитам в период действия карантина. Закон предусматривает в случае, если в период действия карантина и в течение 30 дней после его официального завершения заемщик просрочит выполнение денежного обязательства по кредитному договору (например, не вернет очередную часть кредитных средств), он освобождается от уплаты штрафа и пени за такую просрочку.

Согласно изменениям, внесенным постановлением КМУ от 16 июня 2021 года № 611 к постановлению Кабинета министров от 9 декабря 2020 года № 1236 «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», действие карантина на территории Украины продлено до 31 августа 2021 года.

Как сообщалось ранее, в Украине распространяется штамм коронавируса Дельта, в связи с этим министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету Министров продлить карантин еще на два месяца.