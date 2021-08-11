Ровно 25 лет назад, 11 августа 1996 года, умерла Ванга — слепая болгарка, которой приписывают дар предсказания.

На протяжении всей жизни она делала немало предсказаний, некоторые из них были довольно пугающими.Самые известные предсказания Ванги

Ванга предсказала смерть Иосифа Сталина. За полгода до смерти генсека ЦК ВКП ясновидящая назвала точную дату, добавив, что «врата в мир иной откроются и для других правителей России». После этого Вангу приговорили к 10 годам лишения свободы, но когда вождь умер, ее оправдали.

Что означало «врата в мир иной откроются и для других правителей России» достоверно неизвестно. Многие считают, что Ванга говорила о смерти Юрия Андропова.

Крушение подводной лодки «Курск»

«На рубеже веков Курск окажется под водой. Весь мир будет оплакивать его», – сказала Ванга в 1980 году. Тогда мало кто поверил ей, считая, что провидица говорит о городе.

Авария в Мексиканском заливе

«В Северной Америке случится большая катастрофа на воде, устроенная человеком» — произошедший в апреле 2010 года взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, США, привел к крупнейшему в истории разливу нефти в море и, соответственно, к колоссальным негативным последствиям для экосистемы залива.

Теракт 11 сентября в Нью-Йорке

«Страх, страх! Братья американские падут, их заклюют птицы железные. Волки завоют из куста и кровь невинная польется рекой», – эти слова, которые предсказывают падение близнецов в Нью-Йорке, также приписывают Ванге.

Как сообщалось ранее, 22 июля, известной советской предсказательнице Джуне (Евгения Давиташвили) могло исполниться 72 года. В свое время к ней обращались Федерико Феллини, Джульетта Мазина, Роберт де Ниро, Андрей Тарковский и Владимир Высоцкий. Она предсказала многие вещи, среди которых авария на ЧАЭС, гибель атомной подводной лодки «Курск» и, судя по всему, пандемию COVID-19.

Астролог Влад Росс прогнозирует конец войны на Донбассе, а также плачевный конец украинских олигархов с открытием рынка земли в Украине.