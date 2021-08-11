В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 11 августа — во многих областях еще пройдут дожди с грозами.

Осадки ожидаются на западе, местами на юге и на востоке страны.

«Днем 11 августа во юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 11 августа в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — отмечают синоптики.

Воздух прогреется до 24-28 градусов на западе, в центре и на севере до 29, на востоке и юге 29-33 градуса.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.