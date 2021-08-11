Правительство уволило Айну Тимчук с поста главы Харьковской областной государственной администрации.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Кроме того, принято решение об отставке первого заместителя министра образования и науки Николая Кизима, а также заместителя министра образования и науки Украины по вопросам европейской интеграции Андрея Витренко (он назначен на должность первого заместителя министра образования и науки).

Также Кабмин прекратил временные полномочия главы правления АО «Укрзализниця» Ивана Юрика.

Как сообщалось ранее, начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку.

Напомним, Кабинет министров 4 августа освободил от должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 15 июля поддержала отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Его место занял нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский, ему должность предложил сам президент Владимир Зеленский.

О том, что Арсен Аваков уходит в отставку, стало известно 13 июля. Чиновник официально сообщил о своем решении. Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.