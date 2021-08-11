Адаптивный карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 продлили на два месяца — до 1 октября.

Об этом на заседании правительства 11 августа заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций с COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в случае, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, однако с соблюдением всех карантинных норм для общественных заведений. Если же регион перейдет на другой уровень эпидемической опасности, образовательный процесс будет продолжаться, только в тех школах, где вакцинированы 80% педагогов. При этом сейчас уровень вакцинации педагогов превышает 50%.

Как сообщалось ранее, группа ученых департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения Мейлмана в Колумбийском университете выяснили, что штамм коронавируса «йота» (также известен как B.1.526), способен увеличить летальность до 82%.