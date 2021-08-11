Общее количество случаев заболевания COVID-19 может превысить 300 млн уже в начале 2022 года. На сегодняшний день в мире сложилась опасная тенденция.

Об этом заявляет пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Так, только за последние шесть месяцев общее число COVID-случаев выросло со 100 млн до 200 млн.

«По нынешней траектории мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев уже в начале будущего года», — рассказали в пресс-службе ВОЗ.

А генеральный директор ВОЗ Аданом Гебреисус добавил, что стремительным темпам распространения заболевания можно противодействовать, однако мир этого не делает.

Как мы уже рассказывали ранее, один из ученых заявил, что сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 невозможно — штамм Дельта по-прежнему будет заражать тех, кто привился, что означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус. Другими словам, у ученых нет ничего, что остановило бы эту передачу.

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