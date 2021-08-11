Ряд украинских артистов, которые должны были выступить на концерте ко Дню Независимости Украины, отказались от участия в мероприятии.

Подробности обнародовала режиссер концерта Екатерина Царик.

Так, например, на концерте ожидали услышать группу «Бумбокс», но артисты «корректно отказались». Не выступит в столице и коллектив «Плач Иеремии».

Katya Chilly тоже отказалось от участия, якобы мотивировав отказ нежеланием выступать бесплатно.

Группа «Друга Ріка» выступит на другом мероприятии в День Независимости.

Также будет отсутствовать коллектив «Антитела» — их ожидает концерт в другом городе. Также на «Олимпийском» не появится Onuka, которая, как утверждает Царик, «занята» на мероприятиях из-за праздника.

Помимо этого, Царик прокомментировала отказ в выступлении на «Олимпийском» группе Green Grey. По ее словам, организаторы долго вели переговоры об участии рок-группы, однако приглашение пришлось отклонить после скандальной публикации Муриком видео с критикой языкового закона.

«Но, к сожалению, после выхода в соцсети видеообращения одного из участников, а именно Мурика, по языковому закону, нас это все поставило в такой некоторый шок», — объясняет Царик.

Напомним, София Ротару накануне участия в большом концерте в НСК «Олимпийский» в честь 30-летия Дня Независимости Украины. А перед этим она выйдет на сцену на конкурсе в России «Новая волна 2021».

Как мы уже рассказывали ранее, праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа.