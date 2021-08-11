12 августа, отмечается Международный день молодежи.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, Международный день молодежи в качестве праздника был установлен Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1999 года. Ввести международный праздник предложила Всемирная конференция министров по делам молодежи.

Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. Цель праздника — напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира.

Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей — около 1,8 миллиарда детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Один из 10 детей находится в зоне конфликта, более полумиллиарда в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты.

Каждый год мероприятия, посвященные Дню молодежи проходят под определенным девизом. В разные годы темами праздника были: «Деятельность молодежи по устойчивому развитию», «Молодежь в обществе, основанном на взаимодействии поколений», «Совместная борьба с нищетой», «Молодежь и изменение климата», «Миграция молодежи». Международный день молодежи — поздравления

Пусть у молодого поколения широкими и легкими будут жизненные пути, радужными и прекрасными — перспективы, верными и нужными — начинания. Желаю вам больше ярких встреч, новых идей, активных действий, четко намеченных целей. С праздником. С Днем молодежи!



Не считайте года, главное молодость в душе. Поздравляю с праздником молодежи. Желаю сердцем не стареть, жить в полном ритме, интересной, разнообразной, наполненной смыслом жизнью. Трудитесь, любите, делитесь своим позитивом и хорошим настроением, будьте просто счастливы.

Поздравляю с Днем молодежи! Желаю отличных перспектив и открытых возможностей, самых близких целей, вечного молодого сердца, большой любви и верных товарищей. Пусть жизнь бьет ключом и никогда не нагоняет грусти. Счастья тебе и красочной молодости.



Молодость — это, когда весь огромный, невероятный мир в твоих руках, много возможностей и сил. Это, когда много мечтаний и времени для их осуществления. Так иди смело, без сомнений и проволочек прямо к своей самой большой, заветной мечте! С Днем молодежи!



В этот день поздравления могут принимать все те, у кого душа молода, сердце любит, а глаза сияют от счастья. Пускай такое состояние сопровождает вас всю жизнь. Желаем каждому здоровья — крепче, чем алмаз, страсти — жарче, чем огонь, а жизни — ярче, чем свет солнца.

Молодежь «гудит» сегодня,

Отмечая праздник свой.

Погуляй и ты на славу,

Если сердцем молодой.

Пусть всегда желание будет

Развиваться и творить.

Я желаю быть счастливым,

Улыбаться и любить.



Ты живешь, пока ты молод,

И горит огонь в душе.

Возраст в паспорте не повод,

На нос нацепить пенсне.

День прекрасный молодежи,

Это праздник твой и мой.

Я желаю процветания,

Жить с душою молодой.



Пусть юность ходит по пятам,

Приносит радости без края,

И дарит веру в чудеса.

Пускай горит на горизонте

Мечта волшебным огоньком,

Живёт любовь в любом сезоне,

И белый ангел за плечом!



Напомним, 8 августа, отмечается Международный день офтальмологии, Международный день альпинизма, Всемирный день кошек, а также День войск связи Украины.

А 9 августа отмечали День памяти великомученика и целителя Пантелеймона, Всемирный день книголюбов, а в Японии чтили память жертв атомного удара в Нагасаки.