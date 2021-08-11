Сейчас власти не планируют вводить локдаун. Но планируют придерживаться адаптивного карантина.

Об этом говорится в интервью «Радио Свобода» и главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам адаптивный карантин — это сложный механизм, который заключается в том, что на уровне каждой области отслеживают показатели, согласно которым внедрять противоэпидемические мероприятия.«Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленные сроки», — подчеркнул Кузин.

Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантин.

Однако, Кузин отвергает слухи о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

«Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы более тщательно будем отслеживать контактные. Однако говорить о том, что с 4-го или 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет», — добавил главный санврач.

Как мы уже рассказывали ранее, общее количество случаев заболевания COVID-19 может превысить 300 млн уже в начале 2022 года. На сегодняшний день в мире сложилась опасная тенденция.