Стало известно, на что украинцы больше всего тратят финансовые накопления.

Об этом председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.

«Население активно использует накопленные сбережения на нужды текущего потребления. Рост реальной заработной платы не покрывает потребительские нужды. Только в I квартале сокращение макроэкономических сбережений населения составило более 60 млрд грн. О расходовании сбережений на цели потребления также свидетельствует постоянное положительное сальдо продажи иностранной валюты населением, которое с начала года уже достигло 1,5 млрд. долл. США», — пишет чиновник.

Потребительские расходы населения растут, однако в их структуре доминируют товары и услуги первой необходимости — продукты питания и коммунальные услуги.

Существенно за год выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг, стоимость сахара и табачных изделий — на 19%. Подешевели одежда и обувь, аудио- и видеотехника, безалкогольные напитки.

Как мы уже рассказывали ранее, правительство снижает тарифы на электроэнергию: тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт-ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн).

А тем временем, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их пин-коды от карты банк изменил без спроса.