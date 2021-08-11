В селе Новоселовка Вторая в Донецкой области в результате вражеского обстрела со стороны вооруженных формирований России погиб 86-летний местный житель.

Об этом у себя в Facebook сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Трагедия произошла 11 августа.

«Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств», – написал он и прикрепил соответствующее фото.

Как сообщалось ранее, в Кировской исправительной колонии №33, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили троих граждан Украины. Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса.



