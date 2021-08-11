Пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим «тишины» и обстреляли позиции украинских защитников. В результате вражеского обстрела 11 августа, один из бойцов ВСУ получил осколочное ранение.

Подробности сообщили в оперативно-тактическом группировке «Восток».

Раненому бойцу оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в госпиталь. По словам медика, состояние здоровья раненого украинского бойца удовлетворительное.

Как отметили в ОТГ «Восток», о преступных действиях российских вооруженных формирований сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как мы уже рассказывали ранее, 10 августа боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим «тишины», трое украинских военных получили ранения, один из них умер.

А в селе Новоселовка Вторая в Донецкой области в результате вражеского обстрела со стороны вооруженных формирований России погиб 86-летний местный житель.