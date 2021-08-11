Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Он также добавил, что рапорт об отставке удовлетворили вчера. Что стало причиной отставки, он не сообщил.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров 4 августа освободил от должности заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 15 июля поддержала отставку Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Его место занял нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский, ему должность предложил сам президент Владимир Зеленский.

О том, что Арсен Аваков уходит в отставку, стало известно 13 июля. Чиновник официально сообщил о своем решении. Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.