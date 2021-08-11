12 августа в Украине ожидается жаркая погода, местами кратковременные дожди.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Жаркая погода будет практически повсеместно. Столбики термометров поднимутся до отметок в 33-34 градусов на западе Украины. Горячее в городах: Ужгород до 34, Львов — до 33, Ивано-Франковск — до 33, Черновцы — до 33, Луцк, Тернополь, Ровно, Хмельницкий — 32-33 градуса.

В центральных регионах и на севере страны в районе 30 градусов Житомир — до 32 градусов, Киев — 30, Чернигов — до 30 Сумы — до 30.

На востоке холодными городами станут Луганск — до 29 градусов, и Донецк — до 30.

На юге 30-32 градуса.

Кратковременные дожди возможны во Львове и Луцке.

Кроме того, 12 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заверил, что пляжный сезон в Украине продлится до сентября. По его словам, на морском побережье ожидается длительный «бархатный сезон» : «Кто хочет отдохнуть на море — пожалуйста. Температура до 17 августа (в Одесской области — ред.) Будет держать на уровне 29 … 31 градусов. И к концу месяца она будет на уровне 26 … 28 градусов ».

В Украинском гидрометеорологическом центре ранее сообщали о том, что в начале недели почти на всей территории Украины будет господствовать настоящая летняя погода.