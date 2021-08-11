10 августа боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим «тишины», трое украинских военных получили ранения, один из них умер.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Боевики обстреливали позиции ООС вблизи населенных пунктов Водяное, в направлении Невельского, неподалеку Марьинки, возле Нью-Йорка, Катериновки, возле поселка Пески, Новоалександровки, Луганского, Новолуганського.

Российские наемники обстреливали украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов 120-го калибра, из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два других воина — находятся в медицинском учреждении, их состояние — удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, в Кировской исправительной колонии №33, которая расположена на временно оккупированной территории Донецкой области, боевики убили троих граждан Украины. Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса.