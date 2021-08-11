Правительство снижает тарифы на электроэнергию: тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт-ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (с нынешних 1,68 грн).

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, а для семей, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений.

Новые правила заработают с 1 октября.

Как сообщалось ранее, в июле киевляне, несмотря на действие карантина в Украине, начали получать квитанции со штрафными санкциями — в них появились две графы — «инфляционная составляющая долга» и «3% годовых». Таким образом, коммунальщики нашли способ обойти прямой запрет на выставление дополнительных платежей за жилищно-коммунальные долги в период карантина. При этом эксперты отмечают, начислять штрафы и пеню за просрочку по коммунальным платежам коммунальщики не имеют права до сих пор.