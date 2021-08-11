В Украине зафиксировано 1122 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 648 человек, умерли — 25, выздоровели — 1160 человек.

Накануне Центр экономики здравоохранения KSE отмечал, что эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается:

«Текущая ситуация остается все еще контролируемой, но уровень госпитализаций уже превышает выписки на 18%. Постепенный рост заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд. Сумская, Тернопольская и Херсонская области показывают превышение коэффициента выявления на 4%. Наиболее критическая ситуация — в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Суммарный рост госпитализаций в этих регионах составляет 100% всего роста в Украине».

Как сообщалось ранее, в Украине от осложнений коронавируса штамма «Дельта» в Виннице скончались еще трое пациентов.

В Украине будут награждать семейных врачей для активного привлечения пациентов к процессу вакцинации от COVID-19.

Известные инфекционисты выступили против массовой вакцинации людей, которые уже переболели COVID-19.