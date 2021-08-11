Большинство украинцев (70%) не согласны с утверждением российского президента Владимира Путина об историческом единстве россиян и украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел «Центр Разумкова».

В ходе опроса респондентов спрашивали, как они оценивают главные тезисы статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Оказалось, что 70% украинцев не согласны с утверждением, что для существования отдельного украинского народа нет исторической основы. Согласны с Путиным 12,5% граждан Украины, 17% не определились.

Несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Так, не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на востоке страны (согласны лишь 22% жителей этого региона), на юге — соответственно 59% и 19%, в центре — соответственно 74% и 12%, в западном регионе — соответственно 90% и 0,4%.

Доля тех, кто согласен с утверждением, выше среди этнических русских-граждан Украины по сравнению с этническими украинцами (согласны соответственно 30% и 11%), однако и среди этнических русских преобладает несогласие с ней (не согласны среди них 49%, среди этнических украинцев — 72,5%).

Среди украиноязычных респондентов разделяют позицию Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных — 21%, но в обоих указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.

Позицию Путина не разделяют 92% избирателей партии «Европейская солидарность» (при 3% согласных с ней), среди представителей электората ВО «Батькивщина» — соответственно 82% и 8,5%, среди представителей электората партии «Слуга народа» — соответственно 79,5% и 6%. Исключение составляет лишь электорат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — среди них доля тех, кто с ней не согласен, на статистически значимом уровне не отличается от доли тех, кто согласен (соответственно 40% и 33%).

В своей статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим согласны только 7% граждан Украины, не согласны 76%.

Несогласие выражают большинство жителей всех регионов Украины. Не согласны с этим утверждением 59% опрошенных на востоке страны (лишь 11% жителей этого региона согласны с ним), на юге — соответственно 65% и 12%, в центральном регионе — соответственно 81% и 7%, в западном регионе — соответственно 91 % и 0,4%.

Опрос Центра Разумкова показал, что 68% украинцы доверяют Вооруженным силам Украины, 64% — волонтерам и церкви (63,5%). Меньше всего украинцы доверяют российским СМИ, чиновникам, Верховной Раде и судам.

Как сообщалось ранее, две трети украинцев (67,1%) считают себя бедняками, 31,9% говорят, что они не бедны, но и не средний класс. Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики.

А данные опроса Research & Branding Group показывают, что подавляющее большинство (81%) украинцев считают себя патриотами. При этом каждый десятый (12%) не любит свою страну.