Сделка по газопроводу «Северный поток – 2» будет ключевой темой во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Он отметил, что этот визит – это логическое продолжение контактов президента Украины в т.н. четырехугольнике Вашингтон-Брюссель-Берлин-Киев.

«Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска «Северного потока – 2″ попытается как-то злоупотреблять своим монопольным положением», – подчеркнул пресс-секретарь.

Также Зеленский и Меркель будут говорить о ситуации на Донбассе и как реанимировать мирные переговоры. Будет поднят вопрос двухсторонних отношений: Германия наш ключевой партнер в Европе – и в политике, и в торговле, и в энергетике.

«Визит Меркель доказывает, что об Украине без Украины – ни слова, и без прямых переговоров с президентом Украины самые важные вопросы безопасности в Европе не решить», – подчеркнул Никифоров.

Никифоров добавил, что Меркель приглашают посетить «Крымскую платформу» 23 августа, но вот останется ли она – станет известно в ближайшее время.

Напомним, Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа.

Как мы уже рассказывали ранее, Меркель и Байден заявили, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, несмотря на работу «Северного потока — 2».