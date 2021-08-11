У 80% больных COVID-19 в Ровенской области выявили инфицирование штаммом «Дельта». Также в регионе увеличивается динамика заражения коронавирусом.

Подробности обнародовала пресс-служба Ровенской ОГА.

«Динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%», — сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

Он подчеркнул, что «Дельта» штамм, который сейчас доминирует в регионе, очень активный и быстро распространяется.

«Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию», — подчеркнул Сафонов.

Как мы уже рассказывали ранее, если из-за критической ситуации с COVID-19 в Украине снова объявят локдаун, вакцинированные украинцы, возможно, получат разрешение на посещение кинотеатров, музеев и других массовых мероприятий.

А в Киеве 50-летняя женщина умерла от последствий коронавирусной инфекции, накануне смерти ей укололи первую дозу вакцины Moderna.