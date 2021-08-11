Сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 невозможно — штамм Дельта по-прежнему будет заражать тех, кто привился, что означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус. Другими словам, у ученых нет ничего, что остановило бы эту передачу.

Такое заявление сделал директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард, пишет The Guardian.

По его мнению, то, что вакцины не остановили распространение COVID-19, делает достижение порога коллективного иммунитета “мифическим”:

“Препараты способны предотвратить тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и летальные исходы, но не могут гарантировать защиту от заражения”.

Он также предположил, что возможно появление такого штамма коронавируса, который будет передаваться среди вакцинированных людей.

Как сообщалось ранее, группа ученых департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения Мейлмана в Колумбийском университете выяснили, что штамм коронавируса «йота» (также известен как B.1.526), способен увеличить летальность до 82%.

В Украине будут награждать семейных врачей для активного привлечения пациентов к процессу вакцинации от COVID-19.