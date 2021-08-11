Заработная плата учителей к концу 2021 года вырастет на 9%.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, пишет ТСН.

По его словам, в декабре у каждого учителя есть возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. В этом году на нее подалось 1800 человек:

«Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма».

Также для учителей разработаны различные курсы повышения квалификации. Например, общественные организации, где тренеры учились в Евросоюзе. На это государство заложило 400 000 000 гривен.

В Украине уровень теневой экономики один из самых высоких в Европе, в связи с этим Кабинет министров разрабатывает новые правила контроля доходов и расходов налогоплательщиков — украинцы с «теневыми» зарплатам ответят за нарушения перед налоговой.

Министерство экономики разработало проекты Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года.