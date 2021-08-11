Погода в Украине 12 августа будет определена антициклоном Elfi — ожидается солнечный день в большинстве областей.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, остатки атмосферного фронта могут еще пройтись осадками по востоку страны, а также полить Крым и Запорожье.

Завтра северо-западный ветер может быть порывистым, порой сильным.

12 августа воздух прогреется до 25-29 градусов, до 30 ожидается на юге и востоке.

При этом, по ее словам, первая половина следующей недели будет жаркой: 35-37 градусов.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. Жаркое лето сменит довольно теплая осень, но ноябрь обещает быть уже холодным.