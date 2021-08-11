11 августа на 90-м году жизни умер Роланд Франко — последний внук выдающегося украинского поэта, писателя, переводчика и общественного деятеля Ивана Франко.

Об этом сообщил Международный фонд Ивана Франко.

Напомним, Роланд Тарасович Франко родился 28 марта 1932 года во Львове. Он – ученый-инженер (кандидат технических наук), дипломат, общественный деятель, популяризатор творчества Ивана Франко.

В период 1993-1996 годов по приглашению МИД Украины он находился на дипломатической службе — был советником по науке в Посольстве Украины в Великобритании. Именно благодаря ходатайству Роналда Франко в 1996 году Украина бесплатно получила от Британского министерства иностранных дел научно-исследовательскую станцию «Фарадей» (сейчас это станция «Академик Вернадский») в Антарктике.

Как сообщалось ранее, в возрасте 59 лет умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Российский актер и музыкант Петр Мамонов умер в реанимации после заражения коронавирусом.