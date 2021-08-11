В Черном море произошла серьезная экологическая катастрофа — в районе берегов Новороссийска в прибрежные воды произошел разлив нефти из танкера.

Так, представители Каспийского трубопроводного консорциума заявляют о загрязнении на площади в 200 квадратных метров, однако ученые и специалисты склонны считать, что речь идет как минимум о 80 кв.км.

Согласно кадрам съемки, полученным из космоса, нефтяное пятно уже вытянулось на 19 километров.

А главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной считает, что нефтяное пятно может само исчезнуть к вечеру среды, 11 августа, сообщает yuga.ru.

«Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут», — сказал Костяной.

Морской инцидент произошел вечером 7 августа во время загрузки греческого танкера Minerva Symphony.

По его мнению, поскольку из-за шторма пятно загрязнения не прибило к берегу, то и проводить очистку береговой линии не потребуется.

Как мы уже рассказывали ранее, с 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.

Также стало известно, на Донбассе через несколько месяцев может произойти экологическая катастрофа.