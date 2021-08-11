Осенью в столице состоится Киевский полумарафон Wizz Air. Однако, вероятно, к участию допустят только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Соответствующее заявление сделал глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что готовится к участию в полумарафоне.

«И маленький анонс: все старты этого года должны состояться, но не исключаем, что возможно только для вакцинированных. Поэтому готовимся и вовремя вакцинируемся!», — написал Ляшко.

Как известно, 12-й Киевский полумарафон Wizz Air запланирован на 24 октября. Участники должны будут преодолеть дистанцию протяженностью 21 километр.

Ранее анонсировали, что в Украине вскоре придется ввести ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан.

Как мы уже рассказывали ранее, один из ученых заявил, что сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 невозможно — штамм Дельта-прежнему будет заражать тех, кто привился, что означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус. Иными словами, у ученых нет ничего, что остановило бы эту передачу.