Если из-за критической ситуации с COVID-19 в Украине снова объявят локдаун, вакцинированные украинцы, возможно, получат разрешение на посещение кинотеатров, музеев и других массовых мероприятий.

Об этом заявил в эфире Украинского радио глава Минздрава Виктор Ляшко:

«Возможно, в Украине будут вводиться определенные поощрения, но не ходите и не ищите их. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и близких людей. Ведь пока оно есть, мы его не ценим, но когда теряется – начинаем понимать его ценность».

Он также напомнил о новых правилах работы школ. Как сообщалось ранее, в случае, если на территории страны сохранится зеленый уровень эпидемической опасности, образовательный процесс начнется без каких-либо карантинных ограничений, однако с соблюдением всех карантинных норм для общественных заведений. Если же регион перейдет на другой уровень эпидемической опасности, образовательный процесс будет продолжаться, только в тех школах, где вакцинированы 80% педагогов. При этом сейчас уровень вакцинации педагогов превышает 50%.

Напомним, адаптивный карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 продлили на два месяца — до 1 октября.