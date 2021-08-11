В Луцке в следственном изоляторе умер 62-летний мужчина — подозреваемый в убийстве бывшей жены и дочери. Напомним, 20 июля мужчина признался, что топором зарубил бывшую жену и 22-летнюю дочь.

О том, что виновник трагедии умер, пишет Суспільне.

Как сообщил главный специалист сектора коммуникации Нацполиции Волыни Олег Плазовский, смерть зафиксировали 10 августа.

Известно, что кроме него в камере находились еще четверо заключенных, но телесные повреждения никто из них ему не наносил. Сейчас эксперты устанавливают окончательную причину смерти.

Ранее сообщалось, что 62-летний Василий Пилипюк не раз избивал жену и дочь, но правоохранители только штрафовали абьюзера. При этом пара официально была в разводе, хоть и проживала вместе.

В Москве 18 июля 40-летний украинец выбросил из окна, расположенного на 15 этаже, бывшую девушку, а затем выбросился сам. Оба погибли.