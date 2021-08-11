В Киеве 50-летняя женщина умерла от последствий коронавирусной инфекции, накануне смерти ей укололи первую дозу вакцины Moderna. При этом глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко предполагает, что киевлянка, вероятно, заразилась еще до вакцинации и препарат здесь ни при чем.

Как пишет APnews, Кравченко пока не знает, как в таком случае проводить расследование — препарат Moderna в Украине не зарегистрирован:

«Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, не зарегистрированной в Украине и завезенной в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема — как это сделать? Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке».

Напомним, 50-летняя женщина 1 августа вернулась из Турции, 5 августа она получила первый укол вакциной Moderna. 9-10 августа находилась на стационарном лечении в Киевской городской клинической больнице №4.

«Заболела 6 августа остро, на следующий день после первой дозы вакцинации Moderna», — рассказал Кравченко в комментарии УНИАН.

По его словам, сначала у больной были жалобы на боль в руке, незначительную лихорадку 37,2°C. Затем ее состояние ухудшилось — 7 августа появилось рвота, держалась незначительная лихорадка, выраженная слабость.

С 8 августа у женщины наблюдалась вялость. А 9 августа ее состояние резко ухудшилось: началась одышка. Женщину доставили в отделение в крайне тяжелом состоянии. Тест дал положительный результат на COVID-19.

Кравченко предположил, что киевлянка, вероятно, заразилась COVID-19 еще до вакцинации и препарат здесь ни при чем. Но, по его словам, это невозможно — ведь перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр. Об этом говорится в приказе №595 от МОЗ.

«Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм Дельта», — говорит Кравченко.

Директор Oxford Vaccine Group заявил, что сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 невозможно — штамм Дельта по-прежнему будет заражать тех, кто привился, что означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус. Другими словам, у ученых нет ничего, что остановило бы эту передачу.

Как сообщалось ранее, группа ученых департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и департамента эпидемиологии школы общественного здравоохранения Мейлмана в Колумбийском университете выяснили, что штамм коронавируса «йота» (также известен как B.1.526), способен увеличить летальность до 82%.